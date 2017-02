A sus cortos 19 años de edad, Aldair Fuentes ha encontrado un espacio en el primer equipo de Alianza Lima. No solo debutó con gran actuación y victoria ante Universitario de Deportes, sino que además acaba de anotar un gol a Deportivo Municipal, que sirvió para que el cuadro de Pablo Bengoechea despierte de una derrota temprana en Matute.



Por supuesto, el gol de Aldair Fuentes fue mérito a su perseverancia por recuperar cada balón. El volante rascó, se arrojó el suelo y nunca dio por perdido un balón. Por eso, se ganó los aplausos de los aficionados de Alianza Lima.



“En lo personal, me siento contento por todos los resultados que se me han dado futbolísticamente. El partido se nos escapó de las manos. Empujamos, pero nos faltó cerrarlo al final”, dijo Aldair Fuentes en su primera conferencia de prensa como futbolista profesional.



Pocos conocen la corta carrera de Aldair Fuentes, hijo del ex futbolista goleador en los 80’ y 90’. Por eso, el volante se animó a revelar detalles de su recorrido en menores con los íntimos.



“En menores, tuve la oportunidad de jugar de volante. Me ponían de defensa, por mi talla. No me sentía a gusto. En la volante me siento cómodo. Mi papá [Isidro Fuentes] y mi mamá siempre me aconsejan. Es bueno tener un papá futbolista; sabe lo que te pasa luego de cada partido”, agregó Aldair Fuentes.



Por otro lado, el volante de Alianza Lima aseveró que se le gusta el juego de Sergio Busquets, el crack de Barcelona que juega como volante central.



