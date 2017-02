Alianza Lima: “Estoy preparado para marcar a Juan Manuel Vargas”

La ilusión por debutar es grande. Y se hace más grande cuando es ante un rival como Universitario de Deportes. Y se hace aún más gigante cuando enfrente tienes la responsabilidad de marcar a un futbolista con recorrido europeo como Juan Manuel Vargas. O si no preguntémosle a Aldair Fuentes, de 19 años de edad, que podría jugar por primera vez en el equipo titular de Alianza Lima nada menos que ante el clásico rival.



“Yo creo que sí estoy preparado [para marcar a Juan Manuel Vargas]. Lo importante es saber cuáles son sus movimientos y trabajar para neutralizarlo. Sería bonito márcalo, por toda la experiencia que tiene. Será el domingo [si gana la experiencia o la juventud]”, aseguró el futbolista formado en Alianza Lima.



Aldair Fuentes tiene 19 años de edad y se formó en Alianza Lima. (Foto: USI) Aldair Fuentes tiene 19 años de edad y se formó en Alianza Lima. (Foto: USI)

Por supuesto, Aldair Fuentes siente que vive un sueño con Alianza Lima, porque su debut parece ser una realidad, más aún cuando mira a Luis Ramírez suspendido y a Rinaldo Cruzado lesionado. ¿Y José Cotrina? Es su principal preocupación, pero Bengoechea ha intensificado los trabajos con el volante, según reconoció el futbolista.



“‘Cachito’ es más ofensivo. Yo soy de pegarme más [a la marca]. [Bengoechea] Me indica los traslados y la cobertura que tengo que hacer. Si me dan la posibilidad, estoy preparado para debutar en Alianza Lima. Sería un sueño [debutar en un Clásico ante Universitario de Deportes] ante un rival así. En estos momentos me siento tranquilo”, agregó Aldair Fuentes.



De esta manera, Fuente podría jugar ante Universitario de Deportes al lado de Óscar Vílchez, quien se perfila como capitán del equipo. ‘Neka’ ya sabe lo que es capitanear a los íntimos.

Alexi Gómez y su prioridad: ¿Capiatá o el clásico ante Alianza Lima?

