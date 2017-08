Alianza Lima se pronunció sobre el delantero que fichará para el Torneo Clausura

Para muchos, el tiempo corre más rápido de lo normal y buscan fichar rápido para reforzar con lo mejor del mercado, antes de que el libro de pases se cierre. Pero en Alianza Lima no se apurarán, porque la intención es contratar bien, precisamente para una zona que a Pablo Bengoechea le urge tener variantes, ante la salida del delantero Aurelio Gonzales Vigil.

En las últimas horas, Gabriel Leyes (uruguayo) y Kevin Gissi (suizo – argentino) fueron vinculados como posibles refuerzos de Alianza Lima. Sin embargo, la dirigencia íntima se pronunció al respecto y aclaró el panorama.

“Hemos pensado que es momento de reforzar el equipo, justo ahora que se abrió el libro de pases. No tenemos nada firmado, ni cerrado con ningún jugador. Seguimos trabajando el tema. Tenemos quince días más. No nos vamos a apresurar. Será delantero. Será uno, me parece”, dijo Gustavo Zevallos a Gol Perú.

Cabe destacar que Alianza Lima cedió a Aurelio Gonzales Vigil a Ayacucho, por lo que la delantera íntima quedó en menos de Lionard Pajoy y Alfredo Carrillo. Asimismo, a lo largo del campeonato, ante la ausencia de ambos, los íntimos se vieron obligados a improvisar con ‘Cachito’ Ramírez o Alejandro Hohberg.

“Es el único lugar donde hemos tenido preocupación, porque Lionard estaba solo, y Carrillo está en crecimiento. Mientras que Gonzales Vigil se fue a Ayacucho. Buscaremos a un delantero con experiencia”, agregó el gerente deportivo de Alianza Lima.

