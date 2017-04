¿Alianza Lima puso un equipo corto ante Juan Aurich o un equipo defensivo?

En el hincha de Alianza Lima hay dos imágenes en su cabeza que se contrastan y una pregunta por resolver: la primera fotografía es la de aquel equipo que goleó 7-2 a Juan Aurich en Matute, antes de que se paralice al Torneo de Verano, la otra es del equipo que consiguió un sufrido empate ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana y la pregunta es ¿Cómo un equipo pudo cambiar tanto en en cuatro semanas?

Es cierto, Alianza Lima viene de ganar en el campeonato local y ponerse a un punto del líder del Grupo B, pero las críticas están llegando gracias a la forma de jugar que tiene el equipo de Pablo Bengochea. ¿Tanto les ha afectado la paralización del torneo?

Alianza Lima ganó 1-0 a Juan Aurich y está a un punto del líder del Grupo B del Torneo de Verano

Este domingo ante Juan Aurich, a pesar de que fue 'visitante' en Matute, a los blanquiazules se les vio como un equipo con pocas ganas de arriesgar, uno que prefirió cuidar el cero en arco propio y de generar peligro con un máximo de cinco jugadores en campo rival: el delantero, los extremos, el 10 y un lateral que esporádicamente se sume al ataque.

Y cuando Alianza Lima no tenía el balón, Pablo Bengoechea optó por formar un equipo corto, que no tenga mucho espacio entre líneas, que corte los circuitos del rival a todo nivel y que recupere rápido la pelota. Lo logró, pero no generó muchas ocasiones de ataque. Apenas cuatro remates al arco, uno de ellos terminó en gol, es el saldo que dejó el partido.

Así defiende Alianza Lima. Así defiende Alianza Lima. (Gol Perú)

¿Acaso Pablo Bengoechea, a pesar de que jugó ante un rival al que ya goleó optó por trabajar más la parte defensiva imaginando lo que será el choque ante Universitario de Deportes la próxima semana y ante Independiente por la Copa Sudamericana? El hincha no lo entiende, solo vio un resultado corto, con un equipo que no tomó riesgos pero que a su favor tuvo que la única jugada de peligro del 'Ciclón' llegó con un remate de más de cuarenta metros que casi sorprende a Daniel Prieto.

