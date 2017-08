Alianza Lima respondió sobre el interés de Carlos Ascues [VIDEO]

En las últimas, trascendió que Alianza Lima haría un último esfuerzo económico para fichar a Carlos Ascues, luego de la contratación del delantero uruguayo, Gabriel Leyes. De hecho, los íntimos aún buscan reforzarse, pero no están dispuestos a pagar excesos.

Hay que tener en cuenta que el pase de Ascues pertenece al Wolfsburgo, por lo que la dirigencia de Alianza Lima tendrá que negociar el préstamo del defensa directamente con el cuadro de alemán, que cedió en dos ocasiones al peruano a Melgar.

“Carlos es un excelente jugador, pero por ahora no tengo nada más que informar. Nos gustaría contar con Carlos Ascues pero aún no tuvimos contacto con él. Desmiento cualquier contacto con él. Es un gran jugador pero no hay nada al respecto", dijo el gerente deportivo, Gustavo Zevallos

A pesar de que Alianza Lima desmintió haber mantenido un contacto con Carlos Ascues, se supo que un sector de la Comisión de Fútbol aprobó la contratación del ex Benfica, pero hay también un grupo opositor.

Por otro lado, Zevallos manifestó que la intención de Alianza Lima será jugar el clásico ante Universitario de Deportes en Matute, a pesar de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) le ofreció las instalaciones del Estadio Nacional.

“Nosotros tenemos nuestro estadio y nos parece muy oportuno jugar en casa, teniendo en cuenta que somos los campeones del Torneo Apertura. Es una buena oportunidad jugar el clásico en nuestra casa. Estamos muy agradecidos con el IPD por ofrecernos el Estadio Nacional. Pero, ahora, es importante que nuestra hincha piense y sienta que es acá [Matute] donde se juega de local”, agregó Zevallos.

