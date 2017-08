"Con Alianza Lima tuve una conversación un mes atrás y me manifestaron interés, pero me dijeron que tenga un poco de paciencia, y luego ya no recibí llamadas. Con Universitario de Deportes fueron más rápido las negociaciones, también fue una mejor oferta y a largo plazo", contó Daniel Chávez tras convertirse en el primer refuerzo crema para el Torneo Clausura.

► Daniel Chávez fichó por Universitario, pero confesó: "Soy hincha de Alianza Lima"

Sin embargo, en Alianza Lima fueron claros al desmentir lo dicho por el jugador. El gerente deportivo Gustavo Zevallos aseguró que no hubo ningún contacto, ya que en este momento no piensan en refuerzos.

"Nosotros nunca tuvimos contacto con Daniel Chávez porque actualmente estamos satisfechos con el plantel que tenemos. Si hubiera surgido algo, recién lo evaluaremos al final del Apertura. Pero, que quede claro, que Alianza Lima no habló en absoluto con Chávez, tal vez pudo ser a comienzos de año, pero de ahí no pasó el tema", dijo Zevallos en Radio Ovación.

Agregó: "No hemos hablado con ningún jugador, estamos muy metidos en estos dos últimos partidos y cuando termine este campeonato ahí recién podríamos evaluar si llega alguien, antes no".

Daniel Chávez será delantero de Universitario de Deportes por dos temporadas y media. Incluso declaró: "Soy hincha de Alianza Lima, pero soy profesional y decido por un mejor futuro".

