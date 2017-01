A pesar de que Alianza Lima ha comenzado su pretemporada en Chincha con los jugadores que Pablo Bengoechea pidió, la dirigencia íntima trabaja para cerrar el fichaje de Yordy Reyna, según reveló el mismo Gustavo Zevallos. Por supuesto, el gerente deportivo, aceptó su gusto por repatriar al delantero que milita en Salzburg de Austria.



“Cómo no vamos a querer a Yordy Reyna, con todo lo que puede dar en este momento. No voy a negarlo, pero existe una posibilidad de que regrese Yordy. Nos hemos acercado a él. Hay una pequeña ventana abierta para que vuelva. No lo podemos descartar”, dijo Zevallos a Radio Capital.



Yordy Reyna fue convocado por Ricardo Gareca. Yordy Reyna fue convocado por Ricardo Gareca.

Por otro lado, el dirigente negó el retorno de Jean Deza para la temporada 2017, a pesar de que el delantero de Levski Sofia negocia su préstamo a un club peruano para mostrarse ante Ricardo Gareca y volver a la Selección Peruana. Tal y como se lo confirmó a este Diario.



“No hemos pensado en él. Es un gran chico. Estoy seguro que todos estos años lo ha hecho madurar. Pero no está en nuestros planes”, agregó Gustavo Zevallos.



Si los aficionados íntimos creían que el regreso de Jefferson Farfán a Alianza Lima estaba del todo cerrado, se equivocaron. El mismo gerente deportivo íntimo afirmó que el club victoriano espera a que la ‘Foca’ no consiga equipo en el extranjero para acelerar su fichaje de cara a la Copa Sudamericana y Descentralizado 2017.



“Si no consigue equipo, es una posibilidad. Jefferson, ahorita, no puede estar en su nivel, pero tranquilamente puede jugar uno o dos años en una liga de alta competencia. Nos encantaría tenerlo”, concluyó. Zevallos.



