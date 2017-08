Hace 11 años, en 2006, Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura, primero y luego campeón del Descentralizado de la mano de Gerardo Pelusso y con un plantel que combinaba muy bien juventud con experiencia. En ese plantel había un chiquillo que destacaba con luz propia y que este año volvió a La Victoria y ya ganó, otra vez, el título del Apertura.

Seguro ya viste la foto buscando quién es. ¿No lo sacas aún? pues se trata de Rinaldo Cruzado. Volante blanquiazul de 33 años que es el único jugador de aquel equipo dirigido por Gerardo Pelusso que esta temporada repite el plato de ser campeón del Torneo Apertura. Y sí, su caso tiene una historia particular y hasta puede rozar con lo cabalístico: es el único jugador del último plantel campeón que no volvió al club hasta este año.



Tras el título del 2006, Rinaldo Cruzado dejó Alianza Lima para jugar en Grasshoppers de la Primera División de Suiza con la ilusión de algún día volver para ser campeón, pero sin imaginar que su salida traería consigo una larga y terrible racha de años sin campeonar. Fueron 10 las temporadas que el volante zurdo estuvo lejos de La Victoria, las mismas que el plantel blanquiazul tiene sin campeonar.

Lo tantearon varias veces. Lo pidieron casi todos los técnicos, pero muchos motivos lo mantenían lejos de Matute. Pasó por Sporting Cristal, Estheghlal (Irán), Juan Aurich, Chievo Vernona (Italia), Newell's Old Boys (Argentina), Nacional (Uruguay) y César Vallejo. En Irán, Argentina y Perú, con el cuadropoeta, se consagró campeón. Este último título frente a su amor de toda la vida por el Torneo del Inca 2015. Pero la vida le tenía guardada una sorpresa.



Este año, tras un mal semestre en el cuadro trujillano, a Rinaldo Cruzado se le dio la chance de volver a Alianza Lima por pedido de Pablo Bengoechea quien lo conoce desde la época de la Selección Peruana. En el Torneo de Verano jugó poco pero en el Apertura la rompió, poniéndose el equipo al hombro y marcando golazos que significaron triunfos importantes.

Rinaldo Cruzado es el único de aquel equipo campeón del 2006 que recién volvió este año y lo hizo para proclamarse campeón. ¿Podrá otra vez celebrar el título nacional?



