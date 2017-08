Alianza Lima: Rinaldo Cruzado defendió el estilo de juego que practican con Pablo Bengoechea

"La estadística dice que somos el mejor equipo"; así de claro fue Rinaldo Cruzado para resumir el momento de Alianza Lima y el que esté a un paso de ser campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, el volante no se hace el loco ante las críticas por la forma de juego, pero defendió la propuesta de Pablo Bengoechea con un contundente "hasta ahora nos va bien".

En entrevista con Fútbol como Cancha, el volante blanquiazul aseguró de que el sistema que practican con Pablo Bengoechea, de saltar el juego de la línea de volantes, le permite a jugadores como él, Luis Ramírez o el goleador del equipo Luis Aguiar, "a estar más cerca al área"



"Cuando juega (Aldair) Fuentes, tenemos un volante que mide casi dos metros y que nos da una posibilidad más de gol", explicó Rinaldo. "Pero cuando jugamos tratamos de hacerlo de la mejor manera. Quizá no se aprecie tanto porque somos más verticales porque están 'Cachito', Aguiar, a veces yo. Cuesta que el equipo se salte la línea de volantes, pero nos permite estar más cerca al área".

Luego, el volante de Alianza Lima indicó de que les ha costado agarrar una forma de juego porque "somos un equipo nuevo, con un plantel nuevo, con técnico nuevo, convivir como equipo nuevo y en esa idea, lo que Pablo nos pide es que nunca bajemos los brazos", indicó.



"Ni cuando perdimos el clásico 3-0 ni ahora hemos cambiado. Seguimos trabajando de la misma manera y no podemos cambiar porque estamos haciendo lo que el técnico nos pide y no nos ha ido mal. Esta semana es una semana más, como cualquier otra en la que tendremos un partido dificilísimo porque Comerciantes quiere seguir sumando en el acumulado", indicó.



