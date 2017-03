Alianza Lima: Rinaldo Cruzado reveló qué le sucedió con Ángel Comizzo en César Vallejo

Uno de los peores momentos que le tocó a Rinaldo Cruzado vivir en el fútbol fue quedarse sin jugar en la César Vallejo por casi medio año por orden del técnico argentino Ángel Comizzo, en 2016. Ahora en Alianza Lima y con oportunidades de jugar, 'Ri' contó qué fue lo que sucedió.

"Nunca tuve problemas con él. Cuando llegó la para del campeonato por la Copa América Centenario, conversó conmigo y me dijo que no me iba a utilizar más por un tema deportivo", señaló el volante blanquiazul.

Cruzado indicó que aceptó la decisión del entrenador, pero, eso sí, decidió quedarse y jugar en la reserva. Además del contrato, sentía que no había hecho nada malo para abandonar el club. "No hice nada contra el club, el cuerpo técnico o mis compañeros", apuntó.

El mediocampista, quien regresó este año a Alianza Lima, manifestó que la que más sufrió con esa situación fue su familia, especialmente su hijo. "Era el que más me hacía saber lo que sentía. A veces uno no se da cuenta", indicó.

Rinaldo Cruzado no toma su presente en el conjunto blanquiazul como una revancha. Su objetivo es recuperar su mejor versión futbolística para ayudar a ganar el título. Y de paso, intentar regresar a la Selección Peruana, su mismo objetivo del año pasado hasta que Comizzo lo alejó del plantel principal.

