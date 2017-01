Gerardo Pelusso hasta ahora recuerda aquel 27 de diciembre del 2006. Esa noche Alianza Lima fue campeón por última vez. Hoy, los blanquiazules tienen nuevamente un comando técnico uruguayo: Pablo Bengoechea(DT), Óscar Aguirregaray (asistente) y Javier Turren (preparador físico), y hacen la pretemporada en la Videnita de Chincha, tal como lo hizo Pelusso en su época.

“Hay muchas coincidencias con el 2006. Ojalá este sea el año de Alianza y campeone. Tienen un técnico como Pablo Bengoechea, muy inteligente, y se amolda muy bien al estilo de juego de Alianza”, señaló Pelusso.

A Gerardo no le fue fácil dirigir Alianza Lima. La presión es el primer rival del equipo, pero supo armar un cuadro con equilibrio en sus líneas. “Tuvimos la suerte de tener muy buenos jugadores. Gracias a su entrega y paciencia pudimos conseguir los resultados”, agregó.

¿Cuál es la recomendación para Bengoechea? “Mucho trabajo. Sabe que está en el equipo más grande del Perú y tiene buen grupo”, culminó.

Los ‘tips’ de Pelusso



La confianza

“Bengoechea reúne las condiciones para dirigir Alianza. Es un técnico inteligente y que le gusta darle confianza al jugador. Eso le gusta al jugador aliancista, sentirse seguro. Más cuando los resultados no acompañan. Pablo fue jugador y sabe cómo manejar el grupo”.



Los refuerzos

“Se ha formado un buen grupo con jugadores de experiencia. Revisando la plantilla, hay jugadores de buen pie. No me gusta individualizar, pero esta vez considero que han hecho buenas contrataciones”.



La presión

“Se conjugó bien la juventud y la experiencia en Alianza Lima. Ellos se encargarán de sobrellevar la presión que tiene el equipo por campeonar. Nosotros nos divertíamos viendo jugar al equipo”.



