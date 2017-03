Alianza Lima: "Tiramos muchos pelotazos y eso nos perjudicó", dijo Germán Pacheco

Germán Pacheco mastica su molestia por un nuevo empate de Alianza Lima con sabor a derrota en Matute. El delantero argentino no entiende el desdibujado juego de su equipo, a pesar del trabajo.

"No sé si es el cansancio o qué otra razón. No coordinamos bien. No nos juntamos a jugar. Creo que tiramos muchos pelotazos y eso nos perjudica", declaró el atacante en Gol Perú.

Alianza Lima: Miguel Araujo la perdió en salida y Leao Butrón evitó el primero de UTC

Pacheco, sin embargo, no pierde las esperanzas de que Alianza Lima mejore sus actuaciones. Frente a Juan Aurich cree que será una buena oportunidad para levantar cabeza.

El delantero argentino volvió a las canchas luego de recuperarse de una lesión. No tuvo ninguna ocasión clara durante el partido, pese a cambiar de posición.

UTC, en tanto, se afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo B. Frente a los íntimos fue su primer empate. Sus otros resultados son 5 victorias y una derrota.

