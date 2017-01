Alianza Lima: lo últimos ‘10’ que condujeron a los íntimos

Actualmente, el Alianza Lima de Pablo Bengoechea no tiene un típico ‘10’, pero si a un entusiasta conductor como Luis Aguiar. Y así lo demostró el uruguayo en la presentación de los blanquiazules en la derrota ante Palestino. El ex Peñarol demostró que sabe jugar con la pelota en el piso y en sociedad; sin embargo, su estado físico aún no es el mejor, producto de su inactividad en los últimos meses.

En ese marco, te recordamos a los últimos ‘10’ que pasaron por Alianza Lima. Pocos trascendieron como Martín Liguera, campeón en el 2006 en la era Gerardo Pelusso; Christian Cueva, el conductor que se destapó con Guillermo Sanguinetti y retorno al extranjero; y Henry Quinteros, el mítico volante y líder espiritual que consiguió alzar el título en el 2001.



¿Qué otros conductores tuvo Alianza Lima? Johnnier Montaño fue el último ‘10’ (digámosle así) que tuvo el conjunto íntimo. El colombiano se apoderó el medio campo íntimo desde el 2008 y repitió el plato en el 2009 y 2010. Luego, el colombiano pasó por otros clubes y regresó a La Victoria de la mano de Roberto Mosquera. Sin embargo, el futbolista no trascendió igual que Donny Neyra y Víctor Cedrón.



Otro de los volantes creativos que más expectativa despertó en el hincha fue el chileno Fernando Meneses, quien estuvo poco tiempo en el club íntimo y salió por la puerta falsa debido a problemas dirigenciales que contrajo en el gobierno de Guillermo Alarcón.



Al igual que Meneses, Juan Carlos Mariño permaneció un periodo corto en Alianza Lima. El ‘Burrito’ priorizó el hecho de seguir su carrera en el extranjero.



