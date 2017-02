Esta tarde Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán el esperado clásico del fútbol peruano. Depor quiere que vayas al estadio y disfrutes tranquilo del espectáculo, por eso te da a conocer 5 datos que debes saber si vas al estadio de Matute.



1. Con anticipación

Las puertas de Matute se abrirán desde las 3:00 p m. y media hora después se jugará el partido de reservas. El clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes se jugará a partir de las 6.15 p.m. Antes de salir de casa no te olvides de colocar tu DNI y tus entradas en tu billetera.





2. Control de alcoholemia

Si te tomaste un par de tragos antes del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes y tenías pensado ir al estadio de Matute, mejor quédate en casa. La Policía Nacional del Perú (PNP) hará control de alcoholemia y los que den positivo no ingresarán al coloso deportivo. Lo mismo aplica para las personas que estén bajo efecto de drogas.

3. Obedece a la PNP

El control policial será extremo fuera y dentro del estadio. La PNP también realizará control de requisitorias en las puertas de acceso al escenario deportivo. Respeta al personal de la Policía y no te olvides de ir temprano al estadio para ver el clásico, así evitarás tráfico y colas.



4. Lo que no debes llevar

No lleves al estadio de Matute armas, artefactos pirotécnicos, botellas u otros objetos contundentes que puedan ocasionar daños al público asistente. La PNP no te dejará ingresar al clásico con esos objetos. También evita llevar correa porque te la quitarán. ¡Advertidos están!



5. Respeto ante todo

Antes, durante y después del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes no apruebes ni participes de actitudes o conductas agresivas que perturben a los demás espectadores e hinchas. Además no apoyes actos de racismo contra el rival, recuerda que todos somos iguales y además tu club puede recibir una fuerte sanción.



