Dirigentes, autoridades policiales y miembros de las barras de Alianza Lima y Universitario de Deportes se reunieron para ultimar los detalles del clásico, duelo que se jugará este domingo en Matute.

Tras la reunión el delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, dijo que no hay ningún tipo de problemas para que el partido entre blanquiazules y cremas se juegue a las 6. 15 p.m. como está previsto.

"Los jefes de las barras de la Alianza Lima y Universitario de Deportes, informaron los maltratos que a veces reciben los hinchas dentro y fuera de un estadio. La reunión sirvió también para ver todas las medidas de seguridad para este partido y no hay ningún problema para que el clásico se juegue. No nos hicieron ninguna observación", dijo en radio Ovación.

El directivo blanquiazul informó que las puertas de Matute se abrirán a las 3 de la tarde y media hora después se jugará el partido de Reservas. "Este viernes se realizará la reunión técnica y antes de la misma nos deberían dar los permisos", detalló.

Responde a Forsyth

El delegado de Alianza Lima lamentó las recientes declaraciones del arquero George Forsyth quien afirmó que en el club ahora trabajan dirigentes que son hinchas de Sporting Cristal.

"Para los que no conocen a Gustavo Zevallos, él fue formado en Alianza Lima y jugó en el equipo en los años 80. Como profesional pasó por gerencias de Sporting Cristal, Municipal y Selección Peruana pero por su propia capacidad. No me parece dable ese tipo de agresiones porque ellos solo tienen que corregir el descalabro que hicieron los propios aliancistas de corazón", afirmó.

