Mientras el equipo de Alianza Lima lucha por ganar el Apertura, su directiva hace lo posible por conseguir los refuerzos para la segunda parte del Descentralizado. El uruguayo Mauricio Affonso, uno de los jugadores que interesa, mostró su deseo de vestir la blanquiazul.

"No he tenido la oportunidad de trabajar con Pablo Bengoechea (técnico blanquiazul), pero me interesaría. Tendré que esperar y ver qué sucede", señaló el atacante a Depor.

Affonso detalló que siente una gran admiración por el entrenador y lo que significa su nombre en Uruguay. Por lo que ve una gran oportunidad de concretarse su llegada al equipo de La Victoria. Su contrato con Peñarol acaba a fin de mes.

El delantero detalló que su futuro todavía no está definido. Además del interés de Alianza Lima, Affonso maneja una oferta del Huracán y Unión de Santa Fe de Argentina. Se decidirá por la que sea más conveniente para él y su familia.

Los íntimos manejan dos opciones para el ataque. A parte de Affonso, los íntimos tiene en el bolo al peruano Daniel Chávez, quien se desligó de Melgar. El elegido tendría que acoplarse a la situación económico del club.

