En Alianza Lima hay momentos para trabajar y momentos para relajarse. El ambiente es bueno y más entre jugadores que se conocen hace mucho tiempo y que incluso han jugado juntos en otro equipo.

Es el caso de Leao Butrón y Alejandro Hohberg. Ambos son buenos amigos, han jugado juntos en Melgar y hoy volvieron a encontrarse defendiendo la blanquiazul.

La amistad les da licencia para jugarse bromas en las redes sociales tal como lo hizo Leao Butrón al comentar, en Twitter, una publicación de Alejandro Hohberg.

El volante de Alianza Lima publicó hace unos días una foto suya con la frase: A seguir mejorando y el arquero no dudó en bromear respondiendo con unos dibujos. ¿Qué le quiso decir el arquero? ¿Que no venda humo? no lo sabemos con certeza. ¿Tú que piensas?

Mira las publicaciones de los jugadores:

Twitter La broma de Butrón a Hohberg. (Twitter)

Leao Butrón se quedó el Lima por decisión de Pablo Bengoechea y Alejandro Hohberg sí viajó a Cutervo para enfrentar esta tarde (3.30 p.m.) a Comerciantes Unidos.

El volante es una de las mejores contrataciones que ha realizado Alianza Lima pero el gol le ha sido esquivo. "Si se da el gol, bienvenido, pero yo trabajo más en función del equipo, igual si se da lo celebraremos", dijo.

Leao Butrón Leao Butrón y Alejandro Hohberg en Melgar. (USI)

