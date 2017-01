Alianza Lima: así vivió su cuarto día de trabajos en Chincha

Alianza Lima trabaja a toda máquina en Chincha. Los íntimos cumplieron con su cuarto día de trabajo y buscan quedar aptos para ser protagonistas de la 'Noche Blanquiazul'.

"Estamos trabajando de la mejor manera, a los hinchas de Alianza Lima le pedimos un poco de paciencia, que apoyen al equipo como todos los años que estamos trabajando para lograr los objetivos. Queremos ganar y hacer las cosas bien, conseguir el título, tenemos grandes expectativas", dijo Luis Ramírez.

Paolo De La Haza también declaró en la jornada del jueves. "Siempre la hinchada de Alianza Lima te exige salir campeón. No solo es una presión de no campeonar 10 años, yo también como futbolista trato de darme al máximo y hacerlo de la mejor manera en donde me toque estar", afirmó el jugador.

