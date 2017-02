Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: ex blanquiazules quieren aguarles la fiesta en Matute

Alguna vez pisaron Matute como jugadores de Alianza Lima, y ahora lo harán pero como parte del plantel de Deportivo Municipal que quiere aguarle la fiesta a los íntimos. En la semana del aniversario, Pier Larrauri y Rodrigo Cuba prometieron ganar, anotar y celebrar en Matute.

LEE TAMBIÉN ► Los 116 años de Alianza Lima: el equipo del barrio que se mudó al corazón del pueblo

Los blanquiazules llegan embalados luego del triunfo en el clásico, pero en tienda edil están seguros de cortar esa alegría, así estén en su semana de aniversario. Pier Larrauri, quien dejó el club el año pasado, y Rodrigo Cuba, quien debutó como profesional en esa institución, así lo palpitan.

"No tengo problemas en celebrar un gol. Ya pasó mucho tiempo desde que salí de Alianza Lima y también los he enfrentado", dijo el lateral derecho de Deportivo Municipal quien advirtió que con sus compañeros "debemos practicar para hacer otro bailecito".

TE PUEDE INTERESAR ► Alianza Lima: Colo Colo y los saludos más especiales por sus 116 años

Similar fueron las declaraciones de Pierr Larrauri, quien dijo no estar dolido tras no seguir con los íntimos esta temporada. "Todo lo contrario, he dicho que me gustaría regresar pronto, pero ahora me debo a Municipal y si me toca anotar un gol, por qué no celebrarlo", señaló.

Pero los jugadores blanquiazules no se quedaron atrás. Ellos quieren regalarle otra alegría a los hinchas por los 116 años del club. "Tenemos que hacer respetar la casa y si hacemos lo que el profesor nos ordena, seguro que ganamos", dijo Hansell Riojas. Mientras que Paolo De la Haza indicó que "queremos regalarle otro triunfo a los hinchas en la semana del club".

► Alianza Lima: Luis Aguiar recibe el respaldo de sus compañeros tras debutar con gol

NO DEJES DE LEER