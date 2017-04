Alianza Lima vs. Indendiente: altas y bajas del equipo titular que prepara el 'Rojo'

Hace casi un mes Ariel Holan analiza videos de Alianza Lima. A pesar de que antes dirigió dos partidos del torneo ‘che’, el técnico de Independiente, obsesivo como pocos, no descuidó su debut en la Copa Sudamericana. En su base de datos aparecen las claves de cómo hacerle daño al ‘11’ de Pablo Bengoechea y cuenta con argumentos para doblegar a los grones.

► Germán Pacheco: el (único) gol con Independiente que hizo el delantero de Alianza Lima [VIDEO]

Eso sí, llegará con poco rodaje futbolístico y con un gol en 180’. Muy poco para el vértigo que impone. Igual, hay algunos jugadores que pueden complicar a Alianza Lima.



De todas formas, quien aún está en deuda es Walter Erviti, el ‘10’ no aporta su cuota de fútbol. Si se lo obstruye, pasa desapercibido. Además, Emmanuel Gigliotti no es la fiera de área que se esperaba. Si bien su presencia es inquietante por su 1.82 m, no encaja con Lucas Albertengo.

Holan no hará muchas variantes ante Alianza Lima. La novedad sería el juvenil de 18 años Ezequiel Barco. Su desequilibrio le da crédito para ser el socio ideal de Erviti. Hay que ponerle la pierna fuerte.



Pero el más peligroso del ‘Rojo’ es Emiliano Rigoni. El cordobés es encarador y un peligro constante ya que maneja los dos perfiles. Ante Vélez abrió la cuenta con un tiro libre ‘bombeado’ que no esperaba nadie. Alianza Lima está bien advertido.

Independiente jugaría ante Alianza Lima con Campaña, Bustos, Figal, Franco, Tagliafico, Erviti, Dominguez, Rigoni, Barco, Albertengo (Benítez si no se recupera) y Gigliotti.

► Alianza vs. Independiente: ¿dónde se ubicará la barra íntima en el Libertadores de América?

TE PUEDE INTERESAR

Alianza partió rumbo a Argentina: "No todos tienen una hinchada que respalda en todos lados"

LEE TAMBIÉN