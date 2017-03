Alianza Lima vs. Juan Aurich: íntimos piden informe a la ADFP para jugar en Olmos

Dos pruebas son más que suficientes para que Juan Aurich no pueda confirmar el choque ante Alianza Lima, válido por la primera fecha del Torneo de Verano y que fue postergado. El mal estado del campo y de las instalaciones del estadio Franciso Mendoza de Olmos han llevado a que los íntimos se resistan a viajar si es que la ADFP no emite un informe previo sobre las condiciones del recinto.

El último partido que disputó el 'Ciclón' en Olmos, ante Real Garcilaso, fue determinante para que los dirigentes de la ADFP cuestionen dicho estadio. Según denunció Ronald Ruiz, arquero cusqueño, en su cuenta de Facebook, los vestuarios se encuentran en pésimas condiciones.

LEE TAMBIÉN ► Ser capitán, la presión de la hinchada y su posición dentro del campo: las respuestas de Luis Aguiar

Y eso fue corroborado por el comisario del partido que en su informe, según publicó el portal Ovación, informó acerca de las deficiencias que tuvo el escenario el día 8 de marzo.

- El club local tuvo una organización deficiente con respecto a los camerinos que estuvieron completamente inundados y fueron desaguados minutos ante del inicio del primer partido.



- Las zonas técnicas estuvieron inundadas por la lluvia de la noche anterior. Incluso, la bomba del impulsión, según el administrador del estadio Francisco Mendoza Pizarro, Manuel Saavedra, manifestó que tenía desperfectos y tampoco hubo agua potable en los camerinos.



- El grass estaba crecido, no hubo marcador para el score, no hubo manga protectora para la salida de los equipos..., por tanto este estadio no reúne los requerimientos estipulados por la Fifa y normatividad nacional.



Se lee en el informe que le enviaron a la ADFP.

TE PUEDE INTERESAR ► Los datos 'caletas' que dejó la fecha 8 en el Torneo de Verano

Y este martes por la tarde, el delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez y el gerente del club, Gustavo Zevallos, estuvieron en las oficinas de la ADFP viendo que alternativas hay para que se realice el partido que está programado para este domingo 19 de marzo. Ellos no se niegan a viajar, siempre y cuando se hayan mejorado estas deficiencias.

Estas fueron las imágenes de Ronald Ruiz sobre los vestuarios del estadio Francisco Mendoza de Olmos:

Juan Aurich ante Real Garcilaso: Ronald Ruiz denunció el terrible estado de los camerinos del estadio en Olmos Juan Aurich ante Real Garcilaso: Ronald Ruiz denunció el terrible estado de los camerinos del estadio en Olmos

Juan Aurich ante Real Garcilaso: Ronald Ruiz denunció el terrible estado de los camerinos del estadio en Olmos Juan Aurich ante Real Garcilaso: Ronald Ruiz denunció el terrible estado de los camerinos del estadio en Olmos

► Alianza Lima: Luis Aguiar y Kevin Quevedo intercambiaron elogios y consejos en entrevista

Luis Aguiar y Kevin Quevedo son puro corazón

NO DEJES DE LEER