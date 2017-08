Alianza Lima y Real Garcilaso se jugarán su ‘clásico’ en la fecha 1 del Torneo Clausura. Será este domingo desde la 1:15 p.m. (Gol Perú) Los íntimos y los cusqueños se volverán a ver las caras, pero esta vez con un ambiente cargado por las críticas que se realizaron hace unas semanas por el título que consiguieron los de Pablo Bengoechea, en el marco de los seis puntos que se le restaron a los de Marcelo Grioni y, con lo cual quedaron fuera de la pelea.

Sin Leao Butrón pero con la posible presencia de Ángelo Campos, Alianza Lima buscará sus primeros tres puntos en la altura de Cusco. En el año, los íntimos visitaron solo una vez a Garcilaso en la altura, y fue en Sicuani, donde los de Bengoechea cayeron 2-1.

En la semana, Pablo Bengoechea probó la defensa con Hansell Riojas y Gonzalo Godoy, los cuales estarían acompañados de Luis Garro y Alexis Cossio por las bandas.

"Ante Real Garcilaso será un partido complicado, más allá de todo lo que se ha hablado, va ser una final adelantada. La localía los ayuda bastante, donde la altura juega un papel determinante, pero nosotros ya estamos pensando en obtener el título del Torneo Clausura”, dijo Godoy previo al debut de Alianza Lima en tercer certamen del año.

En ese sentido, los blanquiazules priorizarán el aspecto defensivo y su medio campo defensivo estará alimentado por la presencia de José Cotrina y Aldair Fuentes, quienes se acostumbraron a realizar transiciones rápidas de defensa a ataque.

Por el momento, Alianza Lima aún no define del todo el ‘9’ que contratará para afrontar el Torneo Clausura. En las últimas horas, Gabriel Leyes (uruguayo) y Kevin Gissi (suizo – argentino) fueron vinculados como posibles refuerzos. Pero lo cierto es que, hoy, Bengoechea, cuenta en la ofensiva solo con Alfredo Carrillo y Lionard Pajoy, quien será el único punta en el ataque en el duelo ante Real Garcilaso.

“Hemos pensado que es momento de reforzar el equipo, justo ahora que se abrió el libro de pases. No tenemos nada firmado, ni cerrado con ningún jugador. Seguimos trabajando el tema. Tenemos quince días más. No nos vamos a apresurar. Será delantero. Será uno, me parece”, dijo Gustavo Zevallos a Gol Perú.

¿Cómo quedaron los últimos Alianza Lima vs. Real Garcilaso?

Alianza Lima 2-0 Real Garcilaso (28 de mayo del 2017)

Alianza Lima 2-0 Real Garcilaso (6 de mayo del 2017)

Real Garcilaso 2-1 Alianza Lima (5 de marzo del 2017)

POSIBLES ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: A. Campos, L. Garro, H. Riojas, G. Godoy, A. Cossio, J.Cotrina, A. Fuentes, A. Hohberg, L. Ramírez, L. Aguiar y L. Pajoy.

REAL GARCILASO: C. Ortiz, M. Valverde, L. Kontogiannis, C. Dávila, J. Herrera, S. Lojas, A. Ramúa, J. Arroé, A. Rojas, J. Vidales y D. Carando.

