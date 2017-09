Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Lionard Pajoy e Irven Ávila, duelo de goleadores en Matute

En los clásicos, no importa cómo se ubiquen en la tabla. Lo más importante es cómo llegan los equipos a la cancha. Por eso la motivación de sus protagonistas es importante, por los duelos que se armarán en el ‘verde’ y este domingo en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal no será la excepción.

Es que de su rendimiento dependerá el resultado, sobre todo de los responsables de anotar los goles, como Irven Ávila y Lionard Pajoy.





Cuidado con el ‘Diablo’

Si hay alguien que sabe lo que es celebrar goles ante los rimenses es Pajoy. Desde que llegó al Perú, tiene de ‘hijos’ a los celestes, pues les marco seis goles: cuatro con Alianza y dos con Unión Comercio (2015). Irven Ávila, en tanto, le marcó tres veces a Alianza: una con Cristal (2014) y dos con Sport Huancayo (2009 y 2011).

Pero cuidado, el ‘Cholito’ atraviesa por un buen momento: lleva 15 goles en el año y se ubica segundo en la tabla de goleadores, detrás de Cristhian Bogado (16).

Por eso todas las miradas estarán puestas en ellos, porque con sus goles definirán la suerte de sus equipos en la tabla: Cristal busca salir del noveno lugar para seguir con vida en el Clausura, y Alianza va por su cuarto triunfo’al hilo’ y el primer lugar de la tabla.

Es sin duda el partido de la fecha y sus hombres-gol tienen que estar a la altura.



Jugador Lionard Pajoy Jugador Irven Ávila Goles: 6 Goles: 15 PJ: 25 PJ: 31 Minutos: 2045’ Minutos: 2248’ TA: 5 TA: 4 TR: 0 TR: 0