Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: clásico EN VIVO por el Torneo Centenario sub 17

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes están jugando EN VIVO la semifinal del Torneo Centenario sub 17 en la Videna desde las 11 de la mañana. Íntimos y cremas definen el pase a la final de la primera edición de este certamen que tiene en la otra semifinal a Sporting Cristal y San Martín.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes alineaciones en el Torneo Centenario Sub 17:





Alianza Lima: Zarate , Albino , Zuta , Camacho, Gamonal, Rojas, Tandazo, Valenzuela, Carranza, Matzuda y Cornejo.



Universitario de Deportes: Schottland, Rodríguez, Guzmán, Valverde, Gutiérrez, Tapia, Nación Cabanillas, Cantoro, Bello, Chávez

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: la previa





Alianza Lima vs. Universitario de Deportes juegan este sábado EN VIVO la semifinal del Torneo Centenario Sub 17 en la Videna desde las 11 de la mañana. Íntimos y cremas definen el pase a la final de la primera edición de este certamen que tiene en la otra semifinal a Sporting Cristal y San Martín.

Luego de un largo camino, incluyendo viajes al interior del país para enfrentar a los equipos de las distintas categorías de todo el Perú, los cuatro equipos limeños: Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Universidad San Martín, quedaron solos en la lucha por llegar a la final del certamen. Y este sábado definen su pase a la gran final.



Selección Peruana: ¿Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz comandarán el ataque ante Bolivia?



En los cuartos de final, los clubes capitalinos se enfrentaron a clubes de provincia. Alianza Lima dejó en el camino a Unión Comercio, mientras que Universitario de Deportes hizo lo propio con UTC. Las otras series en las que Sporting Cristal y San Martín obtuvieron su pase a la semifinal, fue ante Melgar y Real Garcilaso, respectivamente.

Recordemos que el Torneo Centenario, organizado por la FPF, es un campeonato que incluyó a todos los equipos sub 15 y sub 17 de los 16 clubes profesionales que participan en el Descentralizado 2017. Ellos han disputado partidos de ida y vuelta en sus respectivas sedes y luego de un largo camino, llegaron al octogonal final jugado en Lima.