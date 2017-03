Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: clásicos de los torneos Apertura y Clausura ya tienen fecha

Los clásicos ya tienen fecha. Este viernes, la ADFP hizo público el calendario oficial de los partidos del Torneo Apertura y Torneo Clausura, por lo que ya se puede saber cuando se jugarán los clásicos entre Alianza Lima y Universitario de Deportes que quedaron emparejados en la segunda fecha de los respectivos campeonatos.

El primer choque entre los compadres será el sábado 14 de mayo a las 8 de la noche. Los merengues serán locales en la segunda fecha del Torneo Apertura y aún no se ha confirmado cuál será el estadio donde se jugará. Es muy probable que sea en el Estadio Nacional.

Mira el fixture del Torneo Apertura (Clic para ampliar)

En la vuelta, partido por el Torneo Clausura, el elenco blanquiazul será local en Matute (aún sin confirmar) y el choque se jugará viernes 11 de agosto a las 8 de la noche.

Pero no solo se conocieron las fechas de los clásicos, también se puede apreciar de que Sporting Cristal y Melgar, los representantes peruanos en la Copa Libertadores, adelantarán sus partidos por la fecha 1 y 4, pues se les cruza con su participación en el torneo continental.

Mira el fixture del Torneo Clausura (Clic para ampliar)

Otro detalle que se puede ver en los fixtures del Torneo Apertura y Torneo Clausura es que solo dos partidos no serán televisados: Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético (Apertura) y Comerciantes Unidos vs. Sport Rosario (Clausura), ambos choques en Cutervo.

