Por: Andrea Closa y Alexander Bustillos

“Si dice que me va a meter patadas el domingo, hoy tenía que venir, ¿no?”, dice Hernán Rengifo, riendo. Germán Pacheco le responde algo rápido y ambos se abrazan como dos buenos amigos que no se ven desde hace mucho tiempo.



En realidad, eso son. Luego de jugar dos años en Juan Aurich, en 2016 ‘Pachegol’ mudó sus goles a Malasia y hoy a Alianza Lima. El ‘Charapa’, en cambio, regresó al club de sus amores, Universitario de Deportes. Ahora, luego de estar distanciados, el fútbol vuelve a unirlos. Pero esta vez como rivales.



► Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: día, hora y canal del primer clásico del año

"¿Tienes 32 años? Pareces de 30", le dijo entre risas Germán Pacheco a Hernán Rengifo. "Tú en cambio pareces de 38", le respondió el 'Charapa'. Así arrancó la charla.



¿Qué tal el reencuentro?

GP: Siempre es bueno reencontrarse con un viejo amigo. Ojalá que este fin de semana, en el clásico, salga todo positivo, pero obviamente para el lado de Alianza Lima.

HR: Uno siempre espera eso, es normal. Nosotros también. Al final, lo importante es que sea un buen partido.



Alianza Lima recién debutará oficialmente. ¿Es ventaja o desventaja?

GP: Depende de dónde lo mires. Ellos llegan con más rodaje, más partidos. Nosotros, en cambio, todavía no jugamos ninguno. Quizás llegamos un poco descansados y eso puede estar a favor nuestro, pero los clásicos son diferentes y se juegan con otra mentalidad.

HR: Yo pienso que ninguno llega con ventaja. El domingo seremos once contra once y todo se resuelve en el campo, no afuera.



Hernán Rengifo - Garmán Pacheco - Video Hernán Rengifo y Garmán Pacheco se vacilaron de lo lindo en la entrevista.

Hernán viene de hacerle un gol a Capiatá. ¿Cómo frenarlo?

GP: Que haga lo que quiera, pero no el domingo, jajá. Todos sabemos que es un goleador nato. Tiene buen juego aéreo y con los pies también es peligroso. Hay que cubrirlo por todos lados. Ya avisé, pero obviamente todos saben que es un grande.



¿Se vale el juego fuerte?

HR: En el campo de juego hay roces y es normal, porque hay que disputar cada pelota como si fuera la última. Eso haremos nosotros.

GP: ¿Golpe? Tal vez, pero despacito nomás, jajá. Todo durante el partido, ya después lo saludaré.



¿Un abrazo para la foto?

HR: ¿Abrazo? Para qué, si esto es un clásico.

GP: Tal cual. Igual, la amistad va más allá de un partido.



Hernán Rengifo - Garmán Pacheco 2 Hernán Rengifo y Garmán Pacheco se saludaron con un fuerte abrazo.

