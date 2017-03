Alianza Lima vs. UTC se enfrentan por la séptima fecha del Torneo de Verano. El choque se jugará este miércoles en el estadio de Matute desde las 8:00 p.m. y será transmitido en vivo por Gol Perú (canal 14 de Movistar TV).

Ante Real Garcilaso, el equipo íntimo no exhibió el fútbol que ilusionó a todos sus hinchas en las primeras jornadas. Claro, por entonces Pablo Bengoechea no tuvo el problema de ahora: no tiene delanteros de área, y por eso utilizó el ‘falso 9’, que no dio resultado.



Pero lejos de intentar otra propuesta, este miércoles ante UTC el ‘Profesor’ insistirá con la misma fórmula en Alianza Lima. “En casa y ante el líder de nuestro grupo, no podemos ceder puntos. La derrota ya pasó”, dijo el uruguayo.

‘Bengo’ por un ‘9’

Si bien contra Garcilaso, ante la lesión de todos sus ‘puntas’, probó con Luis Ramírez como ‘falso 9’, el ‘Profesor’ también puso a Alejandro Hohberg en esa posición durante el segundo tiempo. Además, el ‘Enano’ también cumplió esa función en partidos anteriores, por lo que es una opción más para Bengoechea.

¿Vuelve Pachegol?

Germán Pacheco ha tenido que ver los últimos tres partidos de Alianza Lima desde la tribuna o por televisión debido a un desgarro en la pierna izquierda. Pero no se siente cómodo. Él quiere estar en la cancha. Por eso, celebró como si hubiera metido gol cuando le dieron el alta médica.

Este sábado será tomado en cuenta para enfrentar a UTC en Matute y ‘Pachegol’ ya cuenta las horas. El argentino jugó dos partidos en el torneo y en ambos ‘mojó’. Espera poder seguir con esa racha que se vio interrumpida.



“Estaba en racha, pero las lesiones son parte del fútbol. Más allá de quién marque los goles, es importante asegurar el triunfo. Tengo muchas ganas de jugar. Tenemos la obligación de levantar y ganarle a UTC para evitar que extienda suventaja”, dijo Pacheco.

Mueve sus fichas

La rotación vuelve a Alianza Lima y esta vez Pablo Bengoechea echaría mano a cuatro jugadores que no viajaron a Cusco: Leao Butrón, Paolo de la Haza, Aldair Fuentes y Germán Pacheco. Además, Kevin Quevedo podría ser la sorpresa.



Alianza Lima vs. UTC: Alineaciones probables

Alianza Lima: Leao Butrón, Paolo de la Haza, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy y Alexis Cossio, Óscar Vílchez, Aldair Fuentes, Luis Aguiar, Germán Pacheco, Kevin Quevedo y Alejandro Hohberg.

