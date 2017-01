Eran las 6 de la mañana, pero en el Perú parecía media tarde. Desde hace rato el gallo había cantado para todos los hinchas que por estas horas solo pensaban en qué excusa decirle al jefe para llegar tarde al trabajo. Era entendible. Tras 25 años estaban a punto de ver nuevamente al país en un mundial de fútbol.

Ese 18 de agosto del 2007 no estuvieron Julio César Uribe, Teófilo Cubillas, César Cueto y Percy Rojas, pero sí, unos adolescentes, casi niños, a los que no les pesaría para nada la sagrada camiseta de la Selección Peruana.

Fue 1-0 ante el anfitrión Corea del Sur y aunque muchos esperaron ver a Reimond Manco, figura de aquel equipo, como el protagonista; fue Alonso Bazalar, hijo de Juan Carlos y apuesta de J.J Ore ante la lesión de Eick Coavoy, el encargado de hacer gritar a toda una nación.

Pasaron 10 años de este capitulo y muchas cosas cambiaron en la vida de Bazalar, como también en la mayoría de jugadores de aquel equipo, ¿Qué pasó? El propio Alonso nos deja algunas factores que fueron determinantes, pero, eso si, no se rinde: apunta a tener su revancha con Aurich en este 2017.

Felicitaciones por tu llegada a Juan Aurich, Alonso ¿Qué expectativas e tu vuelta a primera y en un club tan importante?

Contento y muy ilusionado porque llego a un club con mucha tradición. Los directivos hablaron conmigo y Wilmar Valencia aprobó mi contratación. Me gustó mucho la idea y no dudé.



Es un lindo reto. Así llegue de segunda, jugué siempre donde estuve así que vengo a aportar toda mi experiencia al club.



¿Juan Aurich es una revancha para tí?

Si, para mí es una revancha personal. He pasado momentos difíciles y muy gratos en el fútbol, pero espero poder levantarme.

Ya pasaron 10 años del mundial sub 17, de los 'Jotitas'... Me imagino que, como todos, no has podido olvidar el torneo y también el nivel con el que jugaste.

Si, claro que sí. Teníamos un equipazo y le jugamos de igual a igual a todos. Pelamos contra favoritos y nunca perdimos. Creo que la clave fue estar bien preparados física y mentalmente.



¿Y qué pasó? ¿Por qué crees que tú y también tus compañeros (salvo excepciones) no pudieron mantener el nivel? Algunos hasta ya ni juegan fútbol...

Hubieron muchos factores, hay que reconocer que uno también se dejó estar, pero hubieron personas que nos marcaron tanto en lo positivo como en lo negativo. Nos costó. Veníamos de jugar un mundial y por ahí creíamos que teníamos el puesto ganado, pero eso es mentira. Uno tiene que ganarse día a día el puesto.



No lo digo por mí nada más, lo digo también por mis compañeros. No nos termino yendo de la mejor manera, pero no solo fuimos nosotros. Antes no era como ahora que hay bolsa de minutos y otras oportunidades para poder mostrarse. Pero ya está, lo importante ahora es que uno debe aprender de sus errores y tratar de mejorar

¿Crees que la fama les llegó muy rápido? Se habló de lo complicado que fue para el futbolista peruano manejar el reconocimiento con solo 17 años.

No me siento empapado lo suficiente para hablar del tema, pero creo que cada uno escoge sus actos. Algunos se dejaron estar de alguna forma (noche) y otros dentro de la cancha. Debimos haber sido una generación con mucho más protagonismo con el paso de los años.



¿Se puede volver a ese nivel? ¿Cuántas veces has visto el video de tus goles y has deseado que el reloj retroceda hasta el 2007?

Pienso que podemos volver a ese nivel, uno va entendiendo que el fútbol es corto y que se puede ofrecer mucho más. Los videos los he visto muchas veces. La última vez que los repetí fue un día antes que me llamen de Aurich. Al repasarlos uno se hace más fuerte, cree que puede volver al protagonismo de antes y, por qué no, llegar a una Seleccion.



Tus ex compañeros, ¿Todavía mantienes comunicación con ellos?

Bueno, no tengo mucha comunicación con mis ex compañeros. Pero siempre deseando lo mejor para nosotros. Me da gusto que Reimond vuelva al fútbol internacional, así sea en Venezuela. Se le está abriendo una puerta más como a otros chicos y ojalá que les vaya bien.

