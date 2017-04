Andrés Mendoza: "Si Sporting Cristal me contrata, el '9' debe cuidarse porque no jugaría más"

Tiene 39 años, pero la actitud de un chico que está en la plenitud de su carrera. Andrés Mendoza habló con Depor y aseguró que está en óptimas condiciones para jugar, porqué no, en Sporting Cristal y le lanzó una dura advertencia a los atacantes celestes.



El encuentro fue en un parque de Surco, muy cerca de su casa, y en donde unos niños lo reconocieron y gritaron "es el Cóndor". Se tomaron fotos y le robaron una sonrisa. Ese es el efecto de un comercial a nivel nacional. Pintoresco, llamativo y con un fondo que une a todos: el ‘perdón’ y la Selección Peruana.

¿Te estás acostumbrado a una nueva popularidad?

Un poco, jajá. Estoy muy feliz. Hace mucho quería hacer esto, y gracias al comercial me pude disculpar con la gente.



¿Sientes que te sacaste un gran peso de encima?

Sí, es como haber limpiado mi alma. Ahora salgo a la calle y todos me dicen “estoy esperando tu llamada”. Hoy me río, aunque en su momento cargué una cruz muy pesada.



¿Qué sentiste? ¿Ingratitud?

También. O sea, todos fallan, hasta los mejores. ¿Acaso si metía ese gol ante Ecuador íbamos a ir al Mundial? No, porque estábamos prácticamente eliminados.

Pizarro y tú eran los más ‘rankeados’ de esa selección. ¿Había mucha presión?

Sí, pero era normal. Hablaba con Claudio y me decía: “Andrés, nosotros venimos de Europa, tenemos que hacer las cosas bien”. A veces salía, en otras no. Pero siempre sudé la camiseta y me quedé con la espina de no clasificar.



Luego de eso, ¿hubo un punto de quiebre en tu carrera?

Lamentablemente sí, porque ya no me fue bien. Cuando venía a jugar con la selección, era suplente y jugaba muy poco. Encima, me pifiaban.

Andres Mendoza con la Selección Peruana

¿Quizá fue una de las mayores decepciones de tu carrera?

Sí, y no haber jugado en una liga más competitiva con uno de los grandes de Europa. Cuando estuve en Brujas, llegaron ofertas del Hertha de Berlín (Alemania) y Málaga (España), pero no me soltaron.



A propósito de ello, tengo un gran recuerdo: 2003, la Champions, cancha del Milan...

(Risas). Fue uno de mis mejores goles. Le ganamos al campeón de la Champions en su estadio. Ellos tenían un equipazo: Kaká, Rivaldo, Shevchenko, Cafú, Maldini, Rui Costa. Y en una contra, se la puse arriba a Dida.

Llegas a Brujas muy ‘chibolo’. Un año en Cristal y te fuiste.

Claro, me voy con 19 años. A los 14 dejé Chincha y me vine a Lima, y a los 18 me subieron al primer equipo. Estuve un año con el ‘Chiqui’ García, que me ponía de lateral izquierdo.



¿En serio? ¿Marcabas?

No me gustaba esa posición, pero ahí metí un gol en Sullana. Cuando llega Franco Navarro, me pone de delantero y me cansé de hacer goles. Y ni bien llegó la oferta de Brujas, me fui.

¿Y te chocó ese cambio?

Un poco, pero mi familia fue clave. La gente piensa que todo lo tuve fácil, y no es así. De chico ayudaba a mi papá en la chacra, regaba y sembraba.



¿Y cómo así llegas a Cristal?

De la Federación de Atletismo fueron hasta Chincha y vieron que corrí los 100 metros más rápido que todos, ¡y sin zapatos, ah! Y también que en las ‘pichangas’ hacía goles fácilmente.

Pero tengo una curiosidad. Eres hincha de Alianza, ¿no?

(Risas) Sí, no lo voy a negar. Soy blanquiazul, pero Cristal me dio todo. Si le preguntas al ‘Chorri’, te va a decir lo mismo. Obvio que de niño quise primero ir a Alianza, pero no se dio. Y si tengo que elegir, me quedo con Cristal.



¿Y no pensaste en volver? ¿No lo intentaste?

Yo quise volver. Cuando salí de Atlante, en 2012, hablé con el ‘profe’ Roberto Mosquera y le dije si podía regresar a Cristal, pero me dijo “el plantel está completo”. Me pareció raro, porque miraba el equipo y pude haber sido un buen refuerzo. Seguro con otro técnico sí volvía.

Andres Mendoza con Brujas

Te noto un poco resentido.

Sí, pero no con el club, sino con Mosquera. Y eso que ya me había dirigido en Cristal cuando fue asistente de Markarián. Tuve que aceptar la decisión con pena. Tenía 33 ó 34, no era viejo. Me conozco y sé lo que puedo dar.



¿Sientes que te lo negaron por tu edad?

Quizá, pero te aseguro algo: si en ese momento yo regresaba, hasta ahorita estaría jugando en Cristal. Es más, hoy podría ser el ‘9’ que tanto buscan, y eso que estoy por cumplir 39 años. Con una buena pretemporada, me cansaría de hacer goles.

Pero el año pasado entrenaste en La Florida, ¿no?

Sí, fue cuando estaba Mariano Soso. Es más, entrenaba con Gabriel Costa, quien se estaba recuperando de una lesión. Y él se preocupaba porque le paraba ganando en velocidad. “No me dejes mal”, me decía (risas).



¿Y hoy no podrías volver?

Lo veo difícil. Pero si me escuchan, pueden intentar conmigo y dejar de traer tantos delanteros extranjeros y caros. Lo mío no es cuestión de plata, yo quiero jugar.

A ver, te pinto un escenario: Cristal te llama, te ofrece que juegues seis meses y luego te hace tu despedida.

Ya, normal. ¿Y si hago 15 goles en esos seis meses? Ahí van a querer que me quede seis meses más, y vamos a tener que negociar (risas). Es una hipótesis, pero si sucede, aviso: que ni se lesione el ‘9’ titular, porque si me toca entrar, no juega más.



¿En qué equipo te pasó?

Ni bien llegué a Brujas. En el primer amistoso, ante PSV, el delantero titular se acalambró antes de jugar. El ‘profe’ me puso, hice tres goles y no solté el puesto. Y a ese ‘9’ lo prestaron.

Entonces habría que poner un aviso en Internet: ‘Delantero zurdo libre’.

(Risas). Es que, fuera de bromas, en el Perú no volvió a salir un delantero de mis características. No he visto y no lo trabajan. Deben ir a Chincha a encontrarlos y formarlos.



¿No hay ninguno parecido?

Ray Sandoval, pero le falta. Tiene potencia y es rápido, pero necesita consejos. Yo hablé con él. “A Cristal no llega cualquiera –le dije–. Así como te traen, también te pueden sacar”. Yo lo pondría de ‘9’ neto, en el área.



Entonces, ¿luego del comercial, se viene algo más?

Vamos a ver, porque la pantalla ya me gustó. Me miro en la ‘tele’ y pienso, ¿puedo ser actor, no? (risas). Pero en serio, cuando me veo, agarro confianza y voy soltándome. Me gustan las novelas, podría estudiar para actuar en una. Si me lo propongo, creo que la hago.

