El presidente de Sport Huancayo, Raúl Rojas, informó que está abierto a recibir ofertas de cualquier club por el delantero Andy Pando. El jugador fue uno de los refuerzos para esta temporada, pero hasta la fecha no se integró al plantel por asuntos personales.



"Yo no puedo obligar a alguien a quedarse en mi casa si no quiere. El fútbol es así. Si tiene una oportunidad con algún otro club, no hay problema. Es cuestión de sentarnos a conversar", señaló el dirigente a Depor.

Rojas tiene en conocimiento de que existen instituciones interesadas en el 'Oso'. Sin embargo, ninguna se acercó a la institución de Huancayo. Aclaró que la única forma de liberar al delantero es mediante un acuerdo. "La manera de que puede salir es que el otro club nos llame, de inmediatamente hacemos la transferencia", agregó.

El directivo contó que Sport Huancayo todavía no cierra sus incorporaciones. Reveló que tiene dos jugadores extranjeros en carpeta, cuyas incorporaciones podrían cerrarse en los próximos días. Uno de ellos en el puesto de delantero.

"Queremos llegar de la mejor forma a nuestro debut en la Copa Sudamericana, en la queremos llegar lejos. El equipo está trabajando para eso", finalizó Raúl Rojas.

