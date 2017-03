Anghello Vera sobre Ray Sandoval: "No me siento preparado para perdonarlo"

Un año fuera de las canchas es el tiempo que tendrá que pasar Anghello Vera tras su lesión en la rodilla. El jugador de Sport Rosario todavía no se siente capaz de perdonar a Ray Sandoval, el jugador de Sporting Cristal que le cometió la falta.



“Podría escucharlo pero decirle algo no, porque no me siento preparado, capaz yo vaya a reaccionar de una mala forma”, dijo el jugador en América Deportes.



Twitter: futbolistas se solidarizan con Angelo Vera por fuerte lesión sufrida ante Sporting Cristal

El volante sufrió la rotura de dos tendones de la rodilla derecha, y de los ligamentos cruzados, anterior y externo.

“La lesión es como si me hubieran atropellado”, dijo Anghello Vera y se preguntó: “Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, habría existido una sanción”.



Días antes el jugador de Sport Rosario contó que Ray Sandoval le pidió disculpas por Whatsapp, pero no las aceptó. “Fue a la mala. Eso no hace entre colegas”, dijo.



A Anghello Vera le preguntaron qué va hacer un año sin jugar y solo pudo responder: “Es una buena pregunta”.



