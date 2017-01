Cuando la pelota le choca al árbitro, es suerte. No se detiene el juego ni nada, los futbolistas están obligados a seguir así no les guste. No obstante esta vez, al juez se le enredó una pelota entre los pies y esa torpeza casi le cuesta otro gol a Deportivo Municipal.

Lo gritamos: Siucho se generó el espacio y abrió el marcador ante Venezuela

La academia se iba de contra, pero el árbitro la recuperó y comenzó un ataque para los ecuatorianos. Alfageme no aguantó la imprudencia del de negro y lo empujó sin medir consecuencias. Aún así, Independiente del Valle se fue con todo y no consiguió el segundo solo porque se encontró con una gran tapada de Erick Delgado.

El Estadio se le quería ir encima al árbitro, pero por suerte la jugada no pasó de un gran susto para la franja.

Deportivo Municipal cae 1-0 al término de la primera parte, pero deberá despertar si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores. La vuelta será el viernes en Ecuador.

Brillante jugada individual de Larrauri que por poco se convierte en el primero

NO DEJES DE LEER