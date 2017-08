El árbitro Eduardo Chirinos salió a defenderse de los reclamos de Pedro Troglio, su asiente Víctor Bernay y Werner Schuler. El hombre de negro dijo que consignó en su informe todo lo sucedido en el duelo entre Universitario de Deportes y UTC en Cajamarca.

"Ellos (jugadores y comando técnico de Universitario de Deportes) ingresaron al campo no para despedirse. Todo lo que sucedió está tal cual en el informe y por razones obvias no puedo entrar en detalles. No tendría por qué poner cosas que no sucedieron. Hubo lenguaje ofensivo y grosero", dijo en RPP.

Pedro Troglio: "Al árbitro le dije que se vaya a abrazar a los jugadores de UTC"



El árbitro afirmó que nunca molestó al médico crema y que no le dijo payaso, como afirmó Pedro Troglio. "El médico cumple su función de atender a los jugadores, eso es mentira", dijo.

Eduardo Chirinos también se defendió cuando lo acusaron de insultar a los jugadores de Universitario de Deportes y otros equipos. "Es mentira, tengo 10 años, no uno ni dos, y nunca he tenido este problema con nadie como lo tuve con estos señores que acaban de llegar a la ‘U’", expresó.

"Me parece raro que después de lo que dijo el señor Pedro Troglio salgan estas versiones. Lo primero que debe haber en un campo es respeto", añadió el árbitro.

Sin embargo en febrero de este año Erick Delgado lo acusó de insultarlo durante el encuentro que Deportivo Municipal sostuvo con Alianza Lima en Matute.

"No me acuerdo exactamente que me dijo. Pero fue cagón, tarado o cojudo de mierda. No sé qué tanta cosa más. Esto es fútbol y no me voy a quejar de esas cosas. Imagínate que yo reaccione mal, perjudico a mi equipo, pero nadie dice nada del árbitro. Respetos guardan respetos", dijo en aquella oportunidad el arquero.

Las declaraciones de Erick Delgado:

Erick Delgado sobre árbitro Chirinos

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Universitario: Werner Schuler explicó la razón de su fuerte reclamo al árbitro

Declaraciones de su expulsión tras su llegada a Lima

LEE TAMBIÉN