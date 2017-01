Se acabaron los ensayos y este jueves Universitario de Deportes comienza su camino a la gloria enfrentando a Deportivo Capiatá en Paraguay.

Los cremas no contaron con que el venezolano Arquímedes Figuera arrastraba una suspensión de la Sudamericana 2016 (con La Guaira) y no podrá estar en el partido, así que se verán obligados a hacer cambios de última hora.

El lugar del internacional venezolano sería ocupado por Giordano Mendoza, esto según la última práctica de los merengues. El joven volante acompañaría a Juan Vargas.

El otro cambio que prepara Universitario de Deportes es la inclusión de Josué Estrada por derecha. Javier Nuñez y Guty no cumplieron las expectativas y por eso Chale se la jugaría por el ex Sporting Cristal. Claro, también está la opción de Alberto Quintero, pero como no tiene entrenamientos, esperaría en la banca.

El once de la 'U' para la Copa Libertadores sería con Carlos Cáceda en el arco; Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, John Galliqio y Joaquín Ramírez en defensa, Giordano Mendoza, Juan Vargas, Alexi Gómez, Josué Estrada y Diego Manicero en volante y Hernán Rengifo como único punta.



