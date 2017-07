Ayacucho FC ya inició trabajos para que no les inhabiliten el estadio ¿Qué hará UTC?

No quieren quedarse sin estadio. La directiva de Ayacucho FC, ante las observaciones que le hizo la Comisión de Estadios de la ADFP, inició las obras de emparejamiento de la cancha del Ciudad de Cumaná, donde hace las veces de local en el Descentralizado. Este jueves se lucirán las primeras mejoras cuando reciban a Sport Rosario.



La observación que hizo la Comisión de Estadios de la ADFP al estadio ayacuchano fue la de emparejar el terreno de juego que tenía muchos desniveles y eso no favorecía, ni al tránsito del balón y perjudicaba la salud de los futbolistas que estaban expuestos a lesiones.



Desde este martes, una aplanadora está transitando por la cancha del estadio Ciudad de Cumaná buscando el emparejamiento del terreo de juego. Es cierto, las mejoras no serán inmediatas, pero la directiva de Ayacucho FC ya inició las labores. La idea es que el publico de la ciudad siga disfrutando de fútbol de Primera División.

@ayacufc cumple lo que promete: hoy enviamos personal y maquinaria para continuar con la mejora del estado del campo del Ciudad de Cumaná. pic.twitter.com/3Y2D00WYUi — Ayacucho F.C. (@ayacufc) July 5, 2017

¿Cuál es la situación de UTC?



Y mientras que Ayacucho FC ya inició trabajos de mejoramiento, UTC aún sigue sin saber qué hacer por varias razones. La primera es que el campo sintético no se puede mejorar sino que tienen que ser removido completamewnte para la instalación de uno nuevo, lo cual demoraría, aproximadamente, un mes. Y, además, que el estadio no está bajo su administración.



En caso no haya una pronta respuesta por parte del cuadro cajamarquino, este tendría que cambiar de sede. Las posibles opciones son el estadio de Jaén (Selva) y el estadio de Hualgayoc (3500 msnm).



