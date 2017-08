Ayacucho FC pide los puntos que perdió ante Deportivo Municipal por esta insólita razón

Ya terminó el Torneo Apertura, pero igual continúan los reclamos. Esta vez Ayacucho FC denunció irregularidades por parte de Deportivo Municipal en el duelo de la última fecha, donde les tocó perder por 2-0.

Los 'Zorros' sostuvieron que los ediles utilizaron en el encuentro a su jefe de equipo, Antonio Ballesteros, pese a estar suspendido (En el encuentro anterior ante Real Garcilaso fue expulsado) y por eso solicitaron los 3 puntos del encuentro.

Troglio reveló que quiso renunciar, pero no pudo por esta razón

El reclamo de Ayacucho FC contra Deportivo Municipal. El reclamo de Ayacucho FC contra Deportivo Municipal.

No obstante, la denuncia de Ayacucho FC no tardó en ser respondida y desde Deportivo Municipal señalaron que el pedido está totalmente fuera de lugar.

"No quiero faltar el respeto a los señores de Ayacucho FC, pero es fuera de lugar, mezclan unos artículos de jugadores y personal, generando un malestar con este tipo de reclamo. No creo que haya multa alguna, el señor estuvo en la tribuna, es falso que participó en el partido, firmó en el hotel como empleado del club el cual no está suspendido de esa función, su suspensión es en el juego", dijo el presidente de Deportivo Municipal, Óscar Vega.

De todas formas el caso ya se encuentra en la Comisión de Justicia de la ADFP y pasará a ser evaluado. En tanto, ambos equipos se alistan para debutar en el Clausura este fin de seman.

NO DEJES DE LEER