Ayacucho vs. Cantolao se enfrentan este sábado en el Ciudad de Cumaná por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos conjuntos todavía no le dicen adiós al tema de la baja. El penúltimo lugar no está lejos para los dos.

Ayacucho FC y Cantolao chocan en duelo clave para alejarse de los últimos puestos. Los ‘Zorros' tienen un poco más de aire, pues tienen veintiséis puntos en el acumulado y la visita dos menos (le lleva cinco al penúltimo, que es Aurich).

Tabla de posiciones del Torneo Apertura: resultados de la fecha 10

Los ayacuchanos también quieren sacudirse de la mala racha: hace tres fechas no ganan y en la última fueron goleados en Cajamarca (3-0). “Tenemos que hacerles sentir la altura. Los tres puntos tienen que quedarse en casa”, dijo el volante Jesús Arismendi.

Por su parte, Cantolao no triunfa hace ocho jornadas: lleva dos empates y seis derrotas. Y fuera de su casa no la hace desde el 2 de mayo (le ganó 1-0 a Alianza Atlético en Bellavista).

San Martín goleó 4-1 a Juan Aurich y trepa en el Apertura

"Tenemos que salir de este duro momento. Son rachas y tienen que pasar. En Ayacucho será muy complicado, pero el grupo se tiene mucha fe"; dijo el delantero de Cantolao, Jefferson Collazos.

POSIBLES ALINEACIONES:

AYACUCHO: Mario Villasanti, Jesús Arismendi, Raúl Penalillo, Sixto Ramírez, Marcos Ortíz, Luis Carranza, Juan Morales, Paolo Joya, Carlos Gonzáles, Willyan Mimbela y Kevin Sandoval.





CANTOLAO: Federico Nicosia; Giancarlo Carmona, Orlando Contreras, Edison Mogollón, Willy Pretell; Paulo Albarracín, Gerson Barreto, Diego Ramírez, Leandro Martín, José Manzaneda; Jefferson Collazos.