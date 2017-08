Bengoechea le respondió a Troglio: "Nosotros soñamos con que no haya final"

Alianza Lima es el campeón del Torneo Apertura y ahora todos los equipos quieren encontrárselo en el Playoff por el título nacional: "Sueño con una final contra ellos", dijo Pedro Troglio, técnico de Universitario de Deportes. Y Pablo Bengoechea no demoró en responder.

"Ellos y otros 14 equipos, y nosotros soñamos con que no haya final. Vamos a ver el sueño a quién se le cumple", comentó el DT uruguayo en conferencia de presa.

Pedro Troglio: "Sueño con una final contra Alianza Lima"



"Para nosotros continúa todo igual, tenemos la gran alegría de que en este Torneo Apertura Alianza Lima pudo salir campeón y eso nos deja muy felices por los jugadores de fútbol que hicieron todo el esfuerzo. Eso ya es parte del pasado para nosotros, el hincha sí lo puede seguir festejando, pero nosotros hoy ya pensamos en el Clausura y en el partido difícil que tenemos este domingo en Cusco ante Real Garcilaso", agregó.

Bengoechea volvió a hablar sobre la resta de puntos a Real Garcilaso: "Creo que hay muchas declaraciones que no son correctas y que generan violencia. Acá lo importante es jugar al fútbol. Deseo que todas las declaraciones desafortunadas no le hagan daño al fútbol. Acá hubo un problema de Garcilaso generado por Garcilaso. Nosotros estamos atentos a lo nuestro, cada uno tiene que cuidar lo que hace, qué culpa tengo yo que hagan un contrato mal, yo no tengo nada que ver".

Sobre la forma de juego de Alianza Lima, finalizó: "Sí tenemos muchos deseos de mejorar, eso es obvio. Queremos cada vez jugar mejor, la actuación de este plantel alcanzó para terminar primeros, ahora hay que ir partido a partido".

