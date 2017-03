¿Borgui a Universitario de Deportes? Puntos a favor y en contra de la llegada del técnico argentino

En la administración de Universitario de Deportes, los directivos caminan con dos relojes en la mano. Claro, saben que están con el tiempo en contra: a más tardar el martes tendrían que presentar al nuevo comando técnico.

¿Quién es la primera opción o reúne el perfil que buscan? El argentino Claudio Borghi, quien pese a su alto costo es la principal carta en Ate (César Vento está en Buenos Aires y se reunirán este domingo).



Ahora, si el ‘Bichi’ -que dirigió a la selección de Chile en 2011 y 2012- acepta, Depor te presenta qué puntos a favor y en contra tendría en Universitario de Deportes.

LO BUENO - Hay material para pensar en dar la vuelta a fin de año.



Tiene referentes. A su disposición estarán jugadores de reconocida trayectoria: Juan

Vargas, Alberto Rodríguez, Arquímedes Figuera y Luis Tejada.



Bolsa de minutos. No tendrá roches con ello: la ‘U’ sumó 1449’. Con Núñez, Tito, Siucho, Ugarriza y Páucar sobrado la hace.



Infraestructura. La administración no solo mejoró el césped del ‘Monu’. También las instalaciones de Campo Mar. No hay excusas.



Plantel completo. A inicio de año se armó un equipo para dos torneos: hasta ‘Guasta’, por ejemplo, fue as bajo la manga.

LO MALO - No es un plantel hecho a su imagen y semejanza



Contra el tiempo. Si lo presentan el martes, tendrá menos de dos semanas para debutar en

el clásico, el 1 de abril.



Presión de la ‘12’. En ocho partidos solo se registró un triunfo. Más allá de lo que se pelee en el torneo, el hincha quiere triunfos.



Debut difícil. Tocará con el ‘compadre’, que viene de golear 7-2 al ‘Ciclón’ y que en el clásico de ida ya les ganó 2-1.



No llega nadie. Recién traería algún refuerzo a mediados de año, cuando se abra el libro de pases. Jugará con lo que tiene.



