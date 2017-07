Brian Sarmiento, ex Real Garcilaso, bailó y cantó en el programa de Marcelo Tinelli [VIDEOS]

Lo hizo de nuevo. Brian Sarmiento es el jugador del momento en Argentina gracias a su posible regreso a Newell's Old Boys, club de sus amores. El último domingo, el exvolante de Real Garcilaso puso a bailar a todo su país al ritmo de salsa en el programa concurso que conduce Marcelo Tinelli y luego con su cumbia 'Tamo Activo'.

Primero, el volante que en la última temporada jugó en Banfield, fue parte del concurso del baile del programa Show Match al lado de la argentina Sol Pérez, quien lo invitó a participar en la salsa de a tres mediante redes sociales, lo que generó gran expectatvia por ver al 'Guacho' que en 2015 la rompió en el cuadro celeste del Cusco.



Sporting Cristal vs. Alianza Lima final adelantada en el Nacional por el Apertura



La presentación de Brian Sarmiento dejó atónitos a sus seguidres y sobre todo a Marcelo Tinelli, conductor del programa y a Moria Casán, integrante del jurado. Al 'Guacho' le pusieron puntaje perfecto y desató la ovación de los presentes en el set de Show Match.

Pero la fiesta no quedaría ahí. Minutos después Brian Sarmiento se presentó junto al grupo Los Turros con quienes cantó la cumbia 'Tamo Activo' que él mismo interpreta y que puso a bailar a todos. También demostró que lo suyo es la música cuando se sentó en los timbales para mostrar un poquito de su repertorio.



Raúl Ruidíaz respondió a críticas tras ganar el Balón de Oro: "Nadie me ha regalado nada"



Brian Sarmiento cantando Tamo Activo

Y lejos de los escenarios, el futuro de Brian Sarmiento aún es incierto. EL volante tiene todo arreglado con el club de sus amores, Newell's Old Boys, aunque en pleno programa le mandó una indirecta a Tinelli, presidente de San Lorenzo a quien le recordó que "aún no arreglo". ¿Se decidirá por ir al 'Cuervo'?



Pablo Bengoechea: "Si Sporting Cristal no nos respeta, nosotros ganaremos"