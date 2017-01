Cafú: "Christian Cueva ya demostró que es un crack"

Y si lo dice 'Cafú' hay que creerlo. Christian Cueva se ha hecho un nombre rápidamente en el fútbol brasileño y ahora figuras de la talla del ex campeón del mundo no dejan de llenarlo de elogios. El también ídolo de Sao Paulo señaló que el ex Alianza Lima ya demostró todo su talento.

Polo posó con la camiseta: Morelia confirmó tiempo de contrato con el club

"Cueva ya demostró que es el crack que busca Sao Paulo y en 2017 guiará con seguridad al equipo a los títulos que busca", señaló Cafú en Radio Ovación.

'Aladino' tuvo medio año de ensueño con la camiseta del equipo 'Tricolor' y por eso en esta temporada el club decidió quitarle la camiseta número 13 para darle la 10.

Si ser un '10' de por si es complicado, imagínense en Brasil, la tierra de Ronaldinho, Kaká y Neymar. Bueno, ese es el fruto de un trabajo silencioso con mucho sacrificio.

Benfica desechó oferta del Besiktas por André Carrillo por este motivo

'Aladino' ahora deberá seguir en esa senda y regalarle más alegrías a la hinchada del Sao Paulo. Con la Selección Peruana se reencontrará en marzo, cuando se reanuden las Eliminatorias.

NO DEJES DE LEER