Camiseta de Alianza Lima sigue tendencia de Boca Juniors y Barcelona, según gerente deportivo

Alianza Lima dio a conocer los dos modelos de camisetas que sus jugadores utilizarán este año en el Descentralizado 2017. La mica alterna, de color negro, atrajo la mayor atención. De acuerdo al gerente deportivo Gustavo Zevallos, es una apuesta que grandes clubes del mundo realizaron en su momento.

"Puedo decir que en un momento Boca Juniors, un equipo que utiliza azul y oro, llego a utilizar camisetas fucsia. Lo mismo pasó con el Barcelona. Ellos (marca) tratan de ser muy innovadores, radicales", señaló Zevallos en Radio Capital.

Mira la presentación de la camiseta de Alianza Lima para la temporada 2017

Zevallos contó que el diseño de la piel alterna fue presentado por Nike hace dos años. Detalló que se aceptó el modelo por unanimidad, pues se le rinde homenaje a los 'Potrillos', cuya tragedia cumplirá 30 años en diciembre.

"No faltará personas que no les guste. Es como pensar que todas las personas votarán por un mismo candidato. Hay que tratar de entenderlos. Que sepan que nosotros hemos tratado de respetar los colores institucionales y la tradición del club", apuntó.

Alianza Lima estrenará su camiseta el viernes en la 'Noche Blanquiazul'. Además de la nueva piel, Zevallos quiere ver la idea de juego plasmada en el verde de Matute. "Al frente tenemos un rival que eliminó a Sao Paulo en la última Sudamericana. No vamos a jugar solos. No hemos jugado muchos partidos, pero no estoy poniendo el parche. Pero espero que al menos el equipo intente jugar", finalizó.

