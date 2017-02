Cantolao: ¿qué dijo Paulo Albarracín sobre el 'blooper' que protagonizó ante Ayacucho F.C.?

Un 'blooper' que será recordado durante todo el año. Y que seguro estará en los rankings de los errores del fin de semana. Paulo Albarracín, volante de Cantolao, cometió un error increíble ante Ayacucho F.C. que significó el primer tanto del partido, pero luego del partido el ex Alianza Lima hizo mea culpa.

►Amague y derechazo directo al ángulo: el estupendo gol de Ruidiaz del que todos hablan



"Escuché que me la pedía el arquero (Nicosia), pero no lo llegué a ver. Es la primera vez que me pasa y queda aceptar nada más", explicó el mediocentro de 27 años de edad.



Por otra parte, Paulo Albarracín comentó que el partido que realizó Cantolao no fue el mejor ante Ayacucho F.C. y que la derrota fue producto de la finalización de las jugadas ofensivas del rival.

"Ellos culminaron las que tuvieron, en el segundo tiempo tuvimos ocasiones pero no logramos meterlas", explicó el volante de Cantolao.

"Regalamos 45 minutos. De mi parte, regalé el primer gol, es una falla que acepto. La responsabilidad es mía, nos metieron goles tontos y nos costó el partido", finalizó Paulo Albarracín.

Cantolao jugará la siguiente fecha del Torneo de Verano ante Unión Comercio en condición de visita.

►Selección Peruana Sub 17: los 23 convocados para el Sudamericano de Chile



TE PUEDE INTERESAR

►Bengoechea anunció el regreso de 'Cachito' Ramírez

Alianza Lima: Pablo Bengoechea confirmó el regreso de Luis Ramírez ante Municipal

NO DEJES DE LEER