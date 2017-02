Cantolao vs. Ayacucho FC: Paulo Albarracín cometió el blooper del Torneo de Verano

Ayacucho FC abrió la cuenta en el enfrentamiento contra la Academia Cantolao. Pero no logró al gol por mérito propio, sino por un blooper del volante chalaco Paulo Albarracín, a los 6 minutos del primer tiempo.

Sucedió en una salida del conjunto chalaco. El arquero Federico Nicosia le sirvió el balón al defensa Orlando Contreras, quien a su vez se la dio al 'Canchetón' Albarracín. Sin levantar la cabeza, intentó devolver el balón al arquero, pero no se dio cuenta que no estaba en el arco.

Albarracín no pudo creer lo que había hecho. Su objetivo era no complicarse con el balón ante una posible presión del rival, pero no se percató de la posición de Nicosia.

Cantolao y Ayacucho FC abren la tercera fecha del Torneo de Verano. Los chalacos buscan su primer triunfo en el certamen, aunque no han tenido un buen arranque del encuentro.

