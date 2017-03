1:00 p.m. El plantel de Melgar espera en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa la salida de su vuelo (estaba programado para las 2:40 pm) con destino a Lima. Pero, de un momento a otro la orden cambió y todos se fueron a sus casas. ¿Qué pasó? El mal tiempo impidió que los rojinegros viajen a la capital para este sábado enfrentar a Cantolao.

Torneo de Verano: mira la programación de la octava fecha



Las fuertes lluvias en la 'Ciudad Blanca' complicaron a Melgar. Es más, ante la falta de vuelos para este viernes el duelo ante Cantolao deberá ser reprogramado, así lo aseguró Gustavo Vivanco.

"Nuestro vuelo Arequipa - Lima saldrá a las 14:40 horas, sin embargo todos los vuelos de la mañana han sido suspendidos por mal tiempo y el nuestro también corrió la misma suerte", dijo el gerente deportivo del cuadro 'dominó'.

Partido entre Melgar y Cantolao se suspendió La mayoría de vuelos de Arequipa a Lima han sido cancelados. Melgar viajaba a las 2:40 p.m.

¿Y por qué no juegan el domingo? El partido entre Melgar y Cantolao no puede ser reprogramado para esta fecha porque los dirigidos de Juan Reynoso se enfrentarán, este martes, a Emelec por la Copa Libertadores.



"Lamentablemente este partido ante Cantolao no podrá ser reprogramado para el domingo porque el martes jugamos ante Emelec, y no se cumpliría con la diferencia de horas que tendría que existir entre un partido y otro según bases del torneo", acotó el directivo en ovación.pe.



Mientras tanto, el plantel de Melgar tiene planificado entrenar este sábado ya pensando en el duelo ante Emelec por la primera fase de la Copa Libertadores.



Gánate con las locuras de Alan Diez y Coki Gonzales en el programa Negro y Blanco