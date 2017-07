Cantolao vs. Melgar se enfrentan en el Miguel Grau del Callao por la fecha nueve del Torneo Apertura. Los locales no ganan hace seis jornadas y en la última se dejaron empatar ante Alianza en Matute, en el último minuto (Gol Perú/8:00 pm). Mientras que, el cuadro arequipeño quiere acercarse a los punteros.

Alianza Lima: plantel recibió tierna visita de los niños de Aniquem

De menos a más. De ese modo empezó Melgar el Torneo Apertura. Ahora empieza a recuperar terreno: los rojinegros están en la sexta casilla, a solo cuatro unidades de los líderes Sport Huancayo y Real Garcilaso.

La tabla está tan apretada, a tal punto que un triunfo de Melgar ante Cantolao lo meterá de lleno a la pelea y puede quedar a una unidad del primer lugar. Aunque, debe esperar que Sport Huancayo caiga ante Municipal. Y el domingo que Universitario le gane a Real Garcilaso.

Melgar quiere recuperar el juego que mostraron en el Torneo de Verano. “Estamos en un gran nivel, los triunfos que conseguimos las últimas fechas no han dado confianza y eso es positivo”, dijo Víctor Cedrón.

Descentralizado: Juan Aurich fue castigado con la pérdida de un punto por demanda de San Martín

Y deben aprovechar que Cantolao no gana hace 7 fechas (6 derrotas), pero eso no es significado de confianza para Cedrón. “Están urgidos de puntos y por eso saldrán con todo. El partido todavía no lo ganamos, primero lo jugamos y después vemos que pasa", cerró.

POSIBLES ALINEACIONES:

CANTOLAO: Federico Nicosia; Giancarlo Carmona, Orlando Contreras, Edison Mogollón, Willy Pretell; Paulo Albarracín, Gerson Barreto, Diego Ramírez, Leandro Martín, José Manzaneda; Jefferson Collazos.

MELGAR: Diego Penny; Jorge Toledo, Anderson Santamaría, Minzun Quina, Edgar Villamarín; Neil Marcos, Alexis Arias, Víctor Cedrón, Patricio Arce, Daniel Chávez, Jean Pierre Barrientos.