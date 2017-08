Alianza Lima cerró su lista de refuerzos para el Torneo Clausura con el regreso de Carlos Ascues. El 'Patrón', que estuvo cinco años fuera del club, aseguró que se sintió contento en su presentación y debut en el amistoso ante Delfín Sporting de Ecuador.

"Es algo muy especial para mí regresar a Alianza Lima. Hace cinco años que no estaba en el club. He venido a jugar partidos amistosos a Matute, pero ahora que vestiré la camiseta blanquiazul, será algo totalmente diferente", declaró para Alianza Lima Noticias.

Carlos Ascues también se refirió sobre las nuevas instalaciones que Alianza Lima ha podido adquirir en estos últimos años. Además, habló sobre la oportunidad de compartir equipo con algunos de los jugadores del plantel íntimo.

"Las instalaciones de Alianza Lima han mejorado totalmente. El comedor, el auditorio y el camerín son lugares que nosotros utilizamos todos los días. No he podido compartir equipo con ningún jugador de este plantel. Solo conozco a Rinaldo Cruzado y al entrenador Pablo Bengoechea, por el paso que tuve en la Selección Peruana", añadió el ex Melgar de Arequipa.

Cabe señalar, que Carlos Ascues pertenece a Wolsfburgo de Alemania y jugará por Alianza Lima en condición de prestado. El popular 'Patrón' defenderá al equipo íntimo hasta diciembre del 2018.

