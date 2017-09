Carlos Ascues: "Lo que más quiero es regresar a la Selección Peruana"

Fue parte del primer equipo de Ricardo Gareca, fue importante en el tercer lugar de la Selección Peruana en la Copa América de Chile y fue de los primeros jugadores de este proceso en dar el salto al extranjero; sin embargo lamentablemente no le fue bien.

Los meses de inactividad en el Wolfsburgo pudieron deprimir o 'bajonear' a cualquiera; no obstante con Carlos Ascues fue diferente. El 'patrón' no se rindió, volvió al Perú, salió campeón con Melgar y ahora, posicionado bien en Alianza Lima, sueña con su revancha en el equipo de todos.

"Volver a la Selección es lo que más quiero, me vine de Alemania porque no tenía continuidad. En Melgar campeonamos, me fue bien y ahora en Alianza también quiero campeonar. El grupo está completo pero voy a pelear hasta lo último para tener un lugar", declaró en RPP.

"No hablo con el comando técnico desde que Perú fue a Arequipa a jugar frente a Jamaica, me dijeron que me estaban observando y me encontraba dentro de sus planes.. Me ilusiona regresar, ahora hay una oportunidad por la suspensión de Ramos, solo me toca esforzarme", agregó.

Carlos Ascues brilló en su primer partido con Alianza Lima, pero es consciente de que aún le falta para llegar a su mejor nivel. Ricardo Gareca podría llamarlo para que reemplace a la 'Sombra' en Argentina.

