Carlos Cáceda: "No creo que Emanuel Herrera sea una baja importante en Melgar"

Tres puntos separan a Universitario de Deportes de la punta del Torneo Clausura a falta de cinco fechas. Es por eso que Carlos Cáceda tiene claro que el próximo partido ante Melgar, el domingo, es una "final adelantada", así como todos lo encuentros que restan.

"El torneo está bien peleado. Todos los partidos que nos quedan son finales", comentó para la prensa tras el entrenamiento del martes. Luego explicó por qué Emanuel Herrera no sería una baja importante en el cuadro arequipeño:

"Melgar tiene un plantel con muy buenos jugadores. Todos juegan muy bien en todas sus líneas. Así que en Universitario de Deportes tenemos que preocuparnos por lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver los videos. El profesor nos dirá cómo pararnos y plantearemos el partido".

Emanuel Herrera no jugaría ante Universitario de Deportes luego de que Lobos BUAP de la Liga MX lo fiche y solicite su pronta incorporación. El argentino tuvo una gran primera parte del año tras anotar 13 goles en el Torneo Apertura y cuatro en Copa Libertadores.



Para finalizar, Cáceda habló sobre la opción de salir al extranjero. "Todo lo tomo con humidad. Todavía no llega un propuesta formal. Mi cabeza está en Universitario de Deportes. Esto no me tiene que marear".

