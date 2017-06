Carlos Salvador Bilardo: “Pedro Troglio es un técnico que me gusta mucho”

La última vez que Carlos Salvador Bilardo aplaudió a Pedro Troglio fue hace más de 25 años. El primero el técnico de la Selección de Argentina y el segundo era el volante entusiasta que buscaba hacerse un espacio en el equipo liderado por Diego Armando Maradona en el Mundial de Italia 90. Hoy, el campeón del Mundo en México 86 volvió a aplaudir al técnico de Universitario de Deportes por su profesionalismo.



“Recién ahora, después de 20 años, los periodistas, los directores, etc. Destacan que un director técnico grabe todo, que se estudie al rival. Yo decía que veía a los rivales por televisión, tenía una grabadora conmigo y me decían que eso no era fútbol. Troglio es un técnico que me gusta, que trabaja y cree en todo”, dijo Carlos Salvador Bilardo a Exitosa Deportes.



En ese sentido, el excampeón con Estudiantes de La Plata afirmó que aún conserva los recortes de video que realizaba previo a cada partido, a fin de analizar a su rival Inclusive, aseguró que mantiene los videos de la Selección Peruana, “sobre todo de Cubillas”.



Por otro lado, Bilardo evitó hablar de Jorge Sampaoli, a quien lo criticó duramente al ser elegido como nuevo técnico de la Selección de Argentina, tras la salida de Edgardo Bauza.



“Yo estoy acá todavía [En Argentina]. No lo conozco [A Sampaoli]. Nunca fui a Chile a ver partidos [donde campeonó Sampaoli en la Copa América 2015]. Chile tiene buenos jugadores. Solo sé que Argentina tiene buen equipo y muchas ilusiones”, agregó Salvador Bilardo.

